Ольга Бузова выпустила новый трек «Завязывай»

Телеведущая и певица выпустила новую песню «Завязывай», которую посвятила отношениям с бывшим.

«Когда отношения уже закончены, а чувства пропали еще не до конца... надо уметь ставить точку, если решение уже принято», — написала Бузова в Instagram.

Поклонники Бузовой уже назвали новую песню главным хитом лета. Они же предположили, что певица посвятила трек блогеру Даве, с которым рассталась зимой. Пара резко прекратила отношения после дня рождения телеведущей и настоящую причину ссоры ни одна сторона так и не озвучила.