НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ольга Бузова выпустила новый трек «Завязывай»

Источник:
Sibnet.ru
284 0

Телеведущая и певица выпустила новую песню «Завязывай», которую посвятила отношениям с бывшим.

«Когда отношения уже закончены, а чувства пропали еще не до конца... надо уметь ставить точку, если решение уже принято», — написала Бузова в Instagram.

Поклонники Бузовой уже назвали новую песню главным хитом лета. Они же предположили, что певица посвятила трек блогеру Даве, с которым рассталась зимой. Пара резко прекратила отношения после дня рождения телеведущей и настоящую причину ссоры ни одна сторона так и не озвучила.

Еще по теме
Ольга Серябкина выпустила новый трек «Это Love»
Группа IOWA довела до слез мужчин новым клипом
Группа Spice Girls выпустит новый трек после 13-летнего перерыва
Сурганова выпустила новый альбом «Все будет»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Холодный фронт придет в Новосибирск
Памятник погибшим в борьбе с COVID врачам появится в Иркутске
Омич стал чемпионом мира по подводному спорту
Смекалка Тулеева помогла в изучении йети в Кузбассе
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Раскрыт срок выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
18 июня 16:00
(МСК)
Швеция
Словакия
18 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Чехия
Весь календарь
Последние матчи
17 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды 2
Австрия 0
17 июня 19:00
(МСК)
Дания 1
Бельгия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 34 голоса
  • Алена Долина — 23 голоса
  • Kohka76 — 21 голос
написать кричалку
Топ комментариев

A. Chvora

Продуктами занимается жена, в последние месяцы участились скандалы на почве нехватки денег. Был уверен,...

Uynachalnica

Экономика должна быть экономной! Особенно в последние 20 лет своего небывалого расцвета!

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

Alexander222

26.05.2021 путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя... и вот тебе на, губеры...
Sibnet.Ru