Томич напал с ножом на сотрудников Росгвардии

Житель Томска после семейного конфликта набросился с ножом на сотрудников Росгвардии, сообщило в четверг СУ СКР по Томской области.



По данным следствия, вечером во вторник в квартире дома №17 по Овражному переулку произошел семейный конфликт между бывшими супругами. Сотрудники Росгвардии приехали на вызов.



«В ходе пресечения ими противоправных действий мужчины последний оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, нанеся одному из них удары ножом по лицу и шее, причинив телесные повреждения», – говорится в сообщении.



Возбуждено дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Детали произошедшего устанавливаются.