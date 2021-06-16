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Женщина на Алтае выпала из высотки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @Sibnet.ru

Женщина выпала с балкона 15-этажного жилого дома в Барнауле и разбилась, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте» рассказали, что это произошло в районе улицы Власихинской. Якобы женщина жила в этом доме и упала с балкона общего пользования. Она не выжила.

Представители МВД по Алтайскому краю подтвердили журналистам факт произошедшего. Это не первый случай падения с высоты в регионе, ранее сообщалось, что в больницы Барнаула и Бийска попали пятилетние дети, выпавшие из окон.

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