Ребенок выпал из окна детсада в Бийске

Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа в детском саду Бийска, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК Алтайского края.

Инцидент произошел накануне, девочка получила травмы. Она госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следователи допрашивают очевидцев и сотрудников детского учреждения.

Аналогичный инцидент произошел накануне и в Барнауле. Пятилетняя девочка, оставшись в комнате дома одна, забралась на окно, оперлась руками на москитную сетку и упала на асфальт со второго этажа.

Мама в это время была на кухне, а другие родные – в зале, сообщается в сообществе Barnaul22 в «ВКонтакте». Ребенок также госпитализирован.