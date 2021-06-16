Варламов нашел в Кызыле опасности и мусор

Блогер Илья Варламов съездил в столицу Тувы — Кызыл, он на своем опыте решил убедиться, что это опасный и грязный город.

Варламов в видеоролике показал разные объекты Кызыла и Тувы. Среди основных проблем, которые он осветил в ролике — повсеместный мусор, как в центре города, так и на окраинах, пьяные жители, которые в таком состоянии хотят подраться, а также ужасная инфраструктура даже в новых микрорайонах.

Он также отметил, что несмотря на очевидные проблемы, жители Тувы не хотят жаловаться приезжему блогеру-москвичу.

«Здесь очень плохо. Ваш город Кызыл — один из худших городов страны. Если вы будете молчать, то так и останется», — сказал в видео Варламов. Он также добавил, что власти региона плохо относятся к критике. Так, они обещали привлечь к юридической ответственности издание Znak.com за публикацию о Кызыле «Распад государства в россиискои столице убийств».