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Перечислены лекарства, после которых нельзя за руль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прием некоторых лекарств может обернуться для водителей проблемами, так как некоторые препараты показывают положительные результаты на алкоголь и наркотики, сообщил вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов.

«Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин, в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, с особым вниманием нужно подходить к приему лекарств, которые содержат алкоголь и такие вещества, как фенобарбитал, который также может дать положительный результат теста на наркотики.

«Самое опасное средство — это, например, корвалол. Мало того, что он чаще всего на основе спирта, и, если вы только что его выпили, может показать алкогольное опьянение, так еще и покажет наркотическое опьянение, потому что в него входят вещества, которые на анализе показываются как наркотики. Если вы выпили корвалол, по большому счету, должна пройти неделя, чтобы водитель был в полной уверенности, что тест ничего не покажет», — отметил эксперт.

Он посоветовал водителям внимательно изучать инструкции к лекарствам. А если человек плохо себя чувствует, надо вспомнить раздел ПДД, где написано, что в болезненном состоянии не следует управлять автомобилем, чтобы не подвергать опасности себя, пассажиров и окружающих.

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