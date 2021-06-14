Врач опровергла популярное мнение о трех литрах воды

Врач-гастроэнтеролог Анна Денисова прокомментировала популярное мнение о пользе употребления в сутки трех литров воды для здоровья.

«Медицинская рекомендация — это полтора-два литра воды в сутки. Если вы активно занимаетесь спортом, можно выпивать и два с половиной, и три литра воды», — сказал врач в беседе с РИА Новости.

По ее словам, больший объем противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах.

По словам Анны Денисовой, у возрастных пациентов от избыточного употребления воды могут возникнуть отеки всего тела. Кроме того, вода в объеме более двух литров в сутки навредит людям с патологиями почек.