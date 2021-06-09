Сборная России не выполнила установку тренеров в матче с Канадой

Хоккеисты сборной России не выполнили тренерскую установку в четвертьфинальном матче чемпионата мира с канадцами, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Сборная России в четвертьфинальном матче проиграла сборной Канаде в овертайме со счетом 1:2.

«В овертайме была установка сохранять шайбу и бросать, только когда есть стопроцентный голевой момент. Это обсуждалось и рисовалось, но вы видели, что все получилось ровно наоборот. Был минимальный контроль шайбы, бросали отовсюду. Контроль шайбы был у канадцев», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он заявил, что это было невыполнение установки. Ротенберг назвал поражение от канадцев очень болезненным.

«Это поражение, на которое мы не рассчитывали, все решили нюансы. Стыдно проигрывать, лучше выигрывать. Мы собрали лучших игроков из возможных, у нас играли все защитники из НХЛ», — отметил Ротенберг.