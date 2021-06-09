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Безопасную технологию утилизации пороха разработали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НГТУ

Ученые НГТУ разработали безопасную технологию утилизации отходов пороха и пиротехнических составов, сообщила в среду пресс-служба вуза.

Ученые запатентовали технологию утилизации отходов пороха и пиротехнических составов с использованием щелочей, фосфорной кислоты и золошлаковых отходов. Эта технология позволяет уменьшить класс опасности отходов и не прибегать к сжиганию, которое считается опасным и неэкологичным.

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Сейчас оборонные предприятия вынуждены сжигать опасные отходы. Но часто площадки для утилизации находятся в черте города и мешают жителям.

«Мы предложили достаточно простую технологию для утилизации отходов пороха и пиротехнических составов – обработка концентрированной щелочью при высокой температуре. В результате образуется щелочная смесь, которую нейтрализуют достаточно безвредной фосфорной кислотой. Затем полученный вязкий продукт подвергается отвердению с помощью золошлаковых отходов», – сообщил доцент кафедры инженерных проблем экологии НГТУ Виктор Александров.

Ученые получили патент на свое изобретение. Сейчас технологию реализуют на Новосибирском патронном заводе. Заинтересованность в разработке проявили еще несколько сибирских предприятий.

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