Пьяный водитель в Приангарье съел протокол ГИБДД. ВИДЕО

Сотрудники ДПС в Иркутской области во вторник остановили на трассе Р-255 «Сибирь» пьяного водителя. Мужчина стал возмущаться, а затем выхватил из рук инспектора протокол и попытался его съесть, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Во вторник к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на федеральной трассе, обратился водитель большегруза. Он рассказал, что в районе заправочной станции легковой автомобиль выезжает на полосу «встречку», подрезает другие автомобили.

Вскоре экипаж ДПС обнаружил машину нарушителя. За рулем кроссовера находился 48-летний житель города Зимы. Судя по внешнему виду, мужчина был пьян. К тому же выяснилось, что срок действия его водительского удостоверения истек больше десяти лет назад.

Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. При оформлении документов водитель вел себя вызывающе, нецензурно выражался и размахивал руками. Когда автоинспектор стал составлять протокол, водитель кроссовера внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль.

Его задержали и доставили в отдел полиции, а его машину увезли на штрафстоянку. Дебоширу пришлось ответить по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования). Судом ему назначено 10 суток административного ареста.