Пьяный водитель в Приангарье съел протокол ГИБДД. ВИДЕО

Сотрудники ДПС в Иркутской области во вторник остановили на трассе Р-255 «Сибирь» пьяного водителя. Мужчина стал возмущаться, а затем выхватил из рук инспектора протокол и попытался его съесть, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Во вторник к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на федеральной трассе, обратился водитель большегруза. Он рассказал, что в районе заправочной станции легковой автомобиль выезжает на полосу «встречку», подрезает другие автомобили.
Вскоре экипаж ДПС обнаружил машину нарушителя. За рулем кроссовера находился 48-летний житель города Зимы. Судя по внешнему виду, мужчина был пьян. К тому же выяснилось, что срок действия его водительского удостоверения истек больше десяти лет назад.
Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. При оформлении документов водитель вел себя вызывающе, нецензурно выражался и размахивал руками. Когда автоинспектор стал составлять протокол, водитель кроссовера внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль.
Его задержали и доставили в отдел полиции, а его машину увезли на штрафстоянку. Дебоширу пришлось ответить по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования). Судом ему назначено 10 суток административного ареста.
TanathologЭто малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...
ponhik78Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...
all busyВсе правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...
ponhik78Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.