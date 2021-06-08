Евро-2020: по каким правилам пройдет чемпионат?

Регламент Евро-2020 во многом станет экспериментальным — впервые континентальное первенство пройдет сразу в 11 городах в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. По каким правилам разыграют главный футбольный трофей Европы?

Официальное название предстоящего футбольного события – 16-й чемпионат Европы по футболу УЕФА 2018-20. Несмотря на то, что турнир проходит в 2021 году из-за переноса, официально в историю он войдет, как Евро-2020.

В каких городах пройдет

Впервые в истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи турнира примут 11 городов: Лондон, Глазго, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Санкт-Петербург, Севилья, Мюнхен, Будапешт, Баку и Рим.

24 команды в шести группах будут бороться за выход в 1/8 финала. В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. При равенстве очков на групповом этапе лучшая команда определится по результату личной встречи, затем по разнице мячей.

Игровые номера

По правилам Евро-2020, в заявку на турнир из 23 человек можно включать игроков с номерами только с 1 по 23. Номер 1 закреплен за вратарем, остальные 22 распределяются на усмотрение команды.

Согласно регламенту, команды также обязаны иметь дополнительный комплект непронумерованных вратарских свитеров. Это необходимо на случай, если другому игроку нужно будет встать на ворота, такие ситуации бывают, если голкипер удален с поля, а все замены сделаны.

Скамейка запасных

По правилам, на скамейке запасных во время игр чемпионата могут находиться максимум 18 человек: 12 игроков и шесть членов штаба, включая врача. Если позволяет место, команды получат право еще на пять дополнительных кресел для технического персонала, но они должны быть установлены минимум в пяти метрах от главной скамейки.

Кстати, большинство современных стадионов располагают скамейками, рассчитанными на стандартные 23 места, так что никаких проблем с рассадкой не ожидается. Кроме этого, максимальный по численности штаб имеют только несколько сборных из 24.

Паспорта для игроков

Несмотря на то, что многие сборные на Евро-2020 фактически будут играть дома, всех игроков обязали иметь при себе паспорта. В противном случае спортсмена попросту не допустят на поле. Вместо паспорта футболист может иметь при себе специальную ID-карту.

Такие строгие правила нужны для идентификации всех участников — перед играми представители УЕФА будут сверять письменный состав сборных с реальным, чтобы подтвердить личность и правомочность участия в матче каждого футболиста.

Регламент времени

Всем игрокам и тренерскому штабу необходимо прибыть на стадион не позже, чем за 75 минут до начала игры. Расписание всех матчей просчитано до минуты, любое нарушение недопустимо и может привести к штрафу или даже дисквалификации команды. Даже на исполнение гимнов страны дается не более 90 секунд.

Объясняются такие жесткие требования очень просто — футбол будут транслировать сотни телеканалов по всему миру, поэтому сбои с расписанием грозят полным коллапсом для телевизионщиков, которые уже сформировали сетку трансляций.

Появилась дополнительная замена

По новым правилам, на протяжении основного времени матча команда может трижды заменить игрока, однако на протяжении дополнительного времени разрешается еще одна замену. Нереализованные в основное время замены также можно провести в овертайме.

Впервые в истории чемпионатов Европы в каждом матче будет использоваться система VAR — это видеопомощник судьи, который призван сделать решения рефери честными и объективными.

Например, если команда в основное время провела только одну замену, то в дополнительном тайме у нее появится возможность выпустить на поле сразу трех свежих игроков. Такое правило введено на чемпионатах впервые.

Если силы команд равны

Если две команды перед финальным туром группового этапа имеют одинаковое количество очков и сыграли вничью в очном поединке, их ждут 11-метровые пенальти. Это произойдет в том случае, если такое же количество очков не набрала третья сборная.

Если равенство очков сразу у трех команд, то лучшую сборную выберут по дополнительным показателям. Перечень длинный, но приоритетными станут: количество набранных очков в очных встречах; разница забитых и пропущенных голов во всех поединках; максимальное количество забитых мячей во всех матчах.

Главный трофей чемпионата

Победитель Евро-2020 получит серебряный Кубок Анри Делоне, созданный в 1958 году французским ювелиром Мишелем Шобийоном. Трофей переработали перед чемпионатом в 2008 году, кубок немного увеличили в размерах. Теперь его весь составляет 8 килограммов, а длина — 60 сантиметров.

При этом чемпион увезет не оригинал трофея, а его полноразмерную копию. Кроме этого, чемпионов и финалистов ждут комплекты наград — по 40 золотых и серебряных медалей. Кому из игроков они достанутся, решает награжденная команда.

Как распределят призовые

Призовой фонд Евро-2020 распределят между всеми сборными — каждая команда получит по 9,25 миллиона евро только за участие в турнире. За победу в группе дадут еще 1,5 миллиона евро, за ничью 750 тысяч евро. За выход в 1/8 финала полагается 2 миллиона евро, за выход в 1/4 —3,25 миллиона евро, за прохождение в полуфинал — 5 миллионов евро.

Чемпион Европы получит 10 миллионов евро, финалист континентального первенства — 7 миллионов. Общая сумма призовых для континентального первенства составит 371 миллион евро, это рекорд за всю историю турнира.