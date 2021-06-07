Lada потребовали более частого техобслуживания

АвтоВАЗ изменил регламент технического обслуживания Lada, теперь замену ГРМ и некоторых жидкостей надо производить с меньшим пробегом, чем ранее.

Изменения коснулись замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), тормозной и охлаждающей жидкостей, пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на один из дилерских центров.

Замена ремня ГРМ на всех моделях Lada теперь должна выполняться на ТО-6 при пробеге 90 тысяч километров (ранее 180 тысяч километров). Частоту замены тормозной жидкости увеличили до 45 тысяч километров (было 90 тысяч километров), а охлаждающую жидкость теперь нужно менять при пробеге 75 тысяч километров (было 90 тысяч километров).

Также АвтоВАЗ повысил цены на техническое обслуживание машин. Цены увеличились на 6-50% в зависимости от модели и количества регламентных работ.