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Как «работают» желтая и красная карточки

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Фото: de:Benutzer:Christian Spitschka
Желтая — предупреждение, красная — удаление. В футболе общение судей с игроками происходит с помощью карточек. За какие нарушения показывают «горчичник» и за какие — выгоняют с поля?

Зачем в футболе карточки

Карточки в футболе появились из-за языкового барьера. На чемпионатах мира игроки и судьи нередко не понимали друг друга. Яркий пример — четвертьфинальный матч ЧМ 1966 года между сборными Англии и Аргентины, которую судил немецкий арбитр. Судья за нарушения удалил аргентинского игрока, но тот или не понял и не ушел с поля, или не захотел понять. Ситуацию разрешил председатель судейского комитета Кен Астон.

После этого случая Астон задумался о единой системе наказаний, понятной игрокам, судьям и болельщикам. По легенде, идею ему подсказал светофор — Астон подумал, что желтый и красный цвета будут хорошими сигналами, но как именно их показать?..

Судья поделился проблемой со своей женой, та ушла и через некоторое время вернулась с двумя карточками из картона — желтой и красной, предложив носить их в кармане. Астону мысль супруги понравилась. Он огласил ее на заседании судейского корпуса. Через некоторое время идею одобрили в ФИФА.

Дебют карточек состоялся на чемпионате мира 1970 года в Мексике. Первым футболистом, кому показали желтую карточку, был советский игрок Кахи Асатиани.

Рекордсменом по красным карточкам за всю историю футбола является бывший футболист сборной Колумбии «Херардо Бедойя», который за игровую карьеру получил 45 красных карточек.

Несколько лет в испанском чемпионате вместо желтой карточки показывали белую. Это было сделано, чтобы болельщики, смотрящие матч по черно-белому телевизору, не перепутали цвета.

За что дают желтую карточку

Судья показывает желтую карточку, прозванную «горчичником», за:

  • за умышленную игру рукой
  • за затяжку времени
  • за срыв опасной атаки
  • за удар до свистка / выход из стенки (при пробитии штрафного удара)
  • за удар после свистка (при фиксации офсайда или остановке игры)
  • за грубую игру
  • за спор с судьей (капитаны команд имеют право на общение с судьёй и могут выяснить причину нарушения)
  • за симуляцию
  • за уход / вход в игру без разрешения судьи

Две желтые карточки за матч превращаются в красную — игрока удаляют с поля, также он пропустит следующий матч. Три «горчичника», полученные в разных матчах, тоже дисквалифицируют футболиста на следующую игру. Желтые карточки обнуляются только после четвертьфинала.

Рекорд по количеству удалений в матчах кубка мира установил судья из России Валентин Иванов. В 2006 году в поединке 1/8 финала между командами Нидерландов и Португалии он показал 16 желтых и 4 красных карточки.

Когда показывают красную карточку

Красная карточка предъявляется за особо грубое нарушение правил игры или неспортивное поведение, например, за:

  • «фол последней надежды» (умышленное нарушение, направленное на срыв явно результативной атаки)
  • очень грубую игру (включая «подкат» сзади, удар ногой в область тела, удар прямой ногой)
  • удар (плевок, оскорбление и т. п.) другого участника матча / персонала команды / болельщика

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