Указаны неисправности, при которых водитель должен остановиться

МВД России определило вид неисправностей автомобиля, при которых сотрудник ГИБДД вправе потребовать от водителя немедленно остановиться, говорится в проекте приказа МВД

Речь идет о неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства, негорящих фарах и задних габаритах в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующих со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада, приводит ТАСС документ.

При выявлении факта управления транспортным средством, имеющим такие неисправности сотрудник вправе потребовать от водителя прекратить движение данного транспортного средства. При этом стоянка транспортного средства не должна создавать угрозу безопасности дорожного движения.

При возникновении в пути прочих неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.