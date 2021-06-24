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Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов

Источник:
Sibnet.ru
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Евро-2020 выходит на финишную прямую — начинаются игры плей-офф. Это важный этап для участников Конкурса футбольных прогнозов на Sibnet.ru. На стадии игр на вылет за угаданные исходы матчей начисляется больше баллов. Это означает, что даже те, кто начнет делать прогнозы только сейчас, имеют шансы на победу.

Конкурс футбольных прогнозов не требует никаких вложений. Достаточно своевременно сохранять прогнозы на ближайшие игры. В результате участники, набравшие за время чемпионата наибольшее количество баллов, получат ценные призы. 

И даже если не повезет в прогнозах, у всех останутся шансы стать случайным обладателем награды в розыгрыше дополнительных призов.

Плей-офф и последующие этапы чемпионата предоставляют отличные возможности для победы даже тем, кто начнет делать свои прогнозы только сейчас, на стадии решающих игр. Все дело в механике — баллы за угаданные исходы матчей существенно увеличиваются в зависимости от значения футбольной встречи.

Так, на групповом этапе за точно угаданный счет начислялись 7 баллов, а на стадиях 1/8 и 1/4 баллы за верные прогнозы утраиваются. Например, за точно предсказанный счет в четвертьфинале Евро-2020 игрок получит сразу 21 балл.

Еще больше бонусов полагается участникам, угадавшим исходы полуфиналов и финала — в 1/2 начисленные баллы увеличиваются в пять раз, а в финале — в шесть раз. 

Важный нюанс — на стадии плей-офф учитываются прогнозы на счет основного и дополнительного времени (овертайма) матча без серии пенальти. Для сохранения прогнозов достаточно зарегистрироваться и авторизоваться на портале Sibnet.ru, победитель станет известен 12 июля.

Призовой фонд, предоставленный партнерами конкурса, включает умную колонку «Маруся» с голосовым помощником, органайзер с беспроводной зарядкой, беспроводные Bluetooth наушники, кружку с подогревом, умную бутылку, а также дополнительные призы, которые распределят случайным образом.

ЕВРО 2020
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