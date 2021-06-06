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Сборная Финляндии одолела Германию и вышла в финал ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея Финляндии

Команда Финляндии по хоккею обыграла сборную Германии в полуфинальном матче чемпионата мира в Риге со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (14-я минута) и Ханнес Бьорнинен (19). У немцев голом отличился Маттиас Плахта (32).

На последних минутах Германия сняла вратаря и штурмовала ворота финнов с лишним полевым игроком, но команда Финляндии удержала счет.

В финальном матче сборная Финляндии сыграет с командой Канады, которая в первом полуфинале победила американцев со счетом 4:2. Финал и матч за третье место состоятся 6 июня.

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