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Путин расстроился после поражения России на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин, как и все, расстроился после поражения сборной России по хоккею, которая уступила канадцам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера при этом отметил, что не знает, смотрел ли Путин весь матч.

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