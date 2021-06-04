Путин расстроился после поражения России на ЧМ по хоккею

Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин, как и все, расстроился после поражения сборной России по хоккею, которая уступила канадцам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.
«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь российского лидера при этом отметил, что не знает, смотрел ли Путин весь матч.
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