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Раздел «Успеваемость» появился в сервисе «Лицей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В образовательном сервисе «Лицей» от Ростелекома теперь можно следить за успеваемостью ученика в специальном разделе. Здесь можно следить за пройденными уроками и отслеживать прогресс в обучении.

На сайте «Лицея» раздел «Успеваемость» можно найти в меню. Там ученик найдет:

  • Наглядные графики, показывающие количество пройденных и незавершенных уроков
  • Прогресс в обучении за год, за месяц или за неделю
  • Детальную таблицу с указанием тем, которые освоены, или не до конца изучены
  • Регулярность занятий.

Сервис «лицей» создали для школьников. Там есть теоретические материалы, тренажеры и видеоуроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс. Составляли программу лучшие преподаватели страны по требованиям образовательных стандартов.

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