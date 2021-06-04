Раздел «Успеваемость» появился в сервисе «Лицей»

В образовательном сервисе «Лицей» от Ростелекома теперь можно следить за успеваемостью ученика в специальном разделе. Здесь можно следить за пройденными уроками и отслеживать прогресс в обучении.

На сайте «Лицея» раздел «Успеваемость» можно найти в меню. Там ученик найдет:

Наглядные графики, показывающие количество пройденных и незавершенных уроков

Прогресс в обучении за год, за месяц или за неделю

Детальную таблицу с указанием тем, которые освоены, или не до конца изучены

Регулярность занятий.

Сервис «лицей» создали для школьников. Там есть теоретические материалы, тренажеры и видеоуроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс. Составляли программу лучшие преподаватели страны по требованиям образовательных стандартов.