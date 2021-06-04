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Видео с грустным участковым из Красноярска стало хитом в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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ГУ МВД по Красноярскому краю выпустило видео, на котором участковый грустит в лесу из-за того, что люди переводят деньги мошенникам.

Видео уже посмотрели 13 тысяч человек, многие оценили юмор и необычную подачу. Видео репостят, копируют и размещают в разных соцсетях, так что идея донести информацию о мошенниках в такой форме оказалась хорошей.

«А по моему крутая идея. И главное реализация хороша! Оскара этому участковому за хорошую актерскую игру. Душа просто радуется, что хоть где-то сделали нормальную агитку про полицию», — написал один из пользователей.

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Топ комментариев

Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

Uynachalnica

ЦитатаПутин в ответ отметил, что не играет, а только делает вид, что умеет это делать. - неплохо он так...
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