Видео с грустным участковым из Красноярска стало хитом в Сети

ГУ МВД по Красноярскому краю выпустило видео, на котором
участковый грустит в лесу из-за того, что люди переводят деньги мошенникам.
Видео уже посмотрели 13 тысяч человек, многие оценили юмор и
необычную подачу. Видео
репостят, копируют и размещают в разных соцсетях, так что идея донести
информацию о мошенниках в такой форме оказалась хорошей.
«А по моему крутая идея. И главное реализация хороша! Оскара
этому участковому за хорошую актерскую игру. Душа просто радуется, что хоть где-то
сделали нормальную агитку про полицию», — написал один из пользователей.