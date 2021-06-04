Видео с грустным участковым из Красноярска стало хитом в Сети

ГУ МВД по Красноярскому краю выпустило видео, на котором участковый грустит в лесу из-за того, что люди переводят деньги мошенникам.

Видео уже посмотрели 13 тысяч человек, многие оценили юмор и необычную подачу. Видео репостят, копируют и размещают в разных соцсетях, так что идея донести информацию о мошенниках в такой форме оказалась хорошей.

«А по моему крутая идея. И главное реализация хороша! Оскара этому участковому за хорошую актерскую игру. Душа просто радуется, что хоть где-то сделали нормальную агитку про полицию», — написал один из пользователей.