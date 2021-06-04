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Ростелеком в Забайкалье презентовал «умную каску» для шахтеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Система мониторинга «Умная каска» от Ростелекома поможет шахтерам в работе — выяснит уровень физической усталости, оценит риски окружающей среды и проконтролирует дисциплину. Возможности сервиса презентовали горнякам Забайкалья в среду на интернет-конференции.

Внутри каски интегрирован электронный модуль с набором датчиков, в том числе давления, объема, GPS/ГЛОНАСС, гироскоп, акселерометр, Bluetooth и GSM-модули, которые собирают информацию о местоположении, уровне активности и состояния работника во время его работы.

Система мониторинга «Умной каски» решает сразу несколько проблем: контроль трудовой дисциплины, охрана труда и промбезопасность. А еще она оповещает о ЧС, авариях и происшествиях.

Smart-устройство фиксирует: надета каска или нет, передает диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, контролирует местонахождение людей на открытом пространстве и с точностью до секунды определяет время нахождения в запретной зоне.

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