Сборная России проиграла канадцам и покинула ЧМ-2021

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге проиграла канадцам в овертайме со счетом 1:2 и покинула турнир.

Российская сборная вышла в четвертьфинал, выиграв шесть из семи матчей в группе. Место в воротах сборной России впервые занял Сергей Бобровский, который до четвертьфинала находился на карантине.

Сборная Канады смогла навязать России равную игру, несмотря на отсутствие в составе звезд из НХЛ. В первом тайме команды играли осторожно и обменялись лишь несколькими опасными моментами, однако «размочить» счет не удалось — 0:0.

Во втором тайме россияне перехватили инициативу и смогли забить шайбу — на 35-ой минуте Тимкин после блестящего паса Орлова поразил пустые ворота канадцев. Однако развить успех не удалось.

Третий период подопечные Валерия Брагина начали активно, но канадцы смогли забить ответную шайбу, воспользовавшись спорным удалением Тарасенко. На 46-ой минуте отличился Хенрик, который реализовал двухминутное большинство своей команды — 1:1.

Выявить победителя в основное время матча не удалось, в овертайме игра продолжилась в формате «три на три». На третьей минуте дополнительного времени Манджапе забил победную шайбу в ворота Бобровского, выведя Канаду в полуфинал.