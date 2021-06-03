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Стали известны первые полуфиналисты ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Первыми полуфиналистами чемпионата мира по хоккею в Риге стали сборные США и Германии, которые одержали победы в своих четвертьфинальных матчах.

Американские хоккеисты разгромили соперников из Словакии со счетом 6:1. Победу США принесли дубли Колина Блэквелла (16-я и 37-я минуты) и Конора Гарланда (20 и 59), а также голы Брайана Бойла (14) и Александра Хмелевски (46). У словаков отличился Петер Цегларик.

Сборная Германии по хоккею обыграла команду Швейцарии, проигрывая по ходу встречи с разницей в две шайбы. Результат встречи — 3:2 в пользу немцев, при этом соперники не смогли выявить победителя в основное время и в овертайме, исход решила серия буллитов.

В составе Германии шайбы забросили Том Кюнхакль и Леон Гаванке, который совершил результативный бросок на последней минуте встречи. За Швейцарию отличились Рамон Унтерзандер и Фабрис Херцог.

Соперники американцев и немцев по следующему раунду определится после дополнительного посева всех сборных, которые выйдут в полуфинал ЧМ-2021. В оставшихся четвертьфинальных встречах Россия сразится с Канадой, а Финляндия сыграет с Чехией.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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