Новинки итальянских комедий покажут в Новосибирске летом

Фестиваль «Лето итальянских комедий» стартует в «Победа» в Новосибирске. В летние месяцы покажут пять самых свежих фильмов, сообщила пресс-служба кинотеатра.

Премьеры состоятся в июне, июле и августе. В программу итальянского фестиваля вошли картины из программ различных европейских кинофестивалей, включая Венецианский кинофестиваль 2020. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, также предусмотрены дублированные сеансы.

«Итальянские каникулы», 3 июня

Три семьи решают провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придется как-то уживаться под одной крышей. Долгожданный отпуск превращается в настоящий квест. В главных ролях – знаменитое трио итальянских комиков Альдо, Джованни, Джакомо – и Микеле Плачидо.

«Папа за маму», 17 июня

Карло и Джулия давно женаты и воспитывают троих детей разных возрастов. Карло почти все время проводит на работе и не принимает участие в домашних делах. Возвращаясь из очередной командировки, он узнает, что жена, уставшая от роли домохозяйки, решила побаловать себя отпуском. Карло предстоит провести десять дней наедине с детьми. Лучше бы он работал 24/7!

В главной роли – один из самых любимых актеров Италии Фабио Де Луиджи («Спрячь бабушку в холодильнике», «Познакомься с Софией», «Женщины против мужчин»).

«Начать с нуля», 1 июля

Джулия – менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Бойфренд Джулии, Раф – свободный художник, который ничего не делает по дому. Ее бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но продолжает отправлять ей сообщения по ночам. А подруга Ванесса нагло пользуется ее безотказностью. Когда на работе появляется 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров, 40-летняя Джулия понимает, что ее отодвигают на второй план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Начну с нуля!». В главной роли – Валентина Лодовини («Коко Шанель»).

«Двойное счастье», 15 июля

Никола и Сара давно женаты, но все так же влюблены друг в друга. У них шестилетняя дочь и спокойная жизнь, пока рождение второго ребёнка не ставит всё с ног на голову. Выдержит ли их пара испытание на прочность?

В главных ролях суперзвезды итальянского кино Паола Кортеллези и Валерио Мастандреа («Идеальные незнакомцы»), признанные за этот фильм лучшими комедийными актерами года. Фильм получил приз Nastri d’Argento как лучшая комедия года.

«Хищники», 5 августа

Судьбы двух римских семей пересекаются из-за банальной автомобильной аварии. Семья Павоне – утонченные интеллектуалы и буржуа, живущие в центре Рима. Семья Висмара из небогатого пригорода – дерзкие пролетарии и... неофашисты. Два противоположных мира сталкиваются, последствия будут неожиданными для всех.

Режиссер Пьетро Кастеллитто – сын актера Серджо Кастеллитто и писательницы Маргарет Мадзантини. Фильм получил приз за лучший сценарий в категории «Горизонты» на Венецианском кинофестивале 2020.