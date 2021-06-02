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Путин пообещал сыграть в хоккей с красноярской командой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пообещал сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь», в которую входят хоккеисты старше 60 лет из Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

С предложением поучаствовать в матче к президенту во время его встречи с руководством «Единой России» обратился Константин Казарин, занимающийся созданием проекта системы физкультурно-спортивного движения для пожилых людей.

«Уважаемый Владимир Владимирович, знаю, что вы играете в хоккей в Москве, Сочи, а в Красноярске нет. Наши ветераны были счастливы сыграть с вами и командой наших знаменитостей хоккея», — предложил он.

Путин в ответ отметил, что не играет, а только делает вид, что умеет это делать. «Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой, дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял», — сказал глава государства.

При этом пообещал сыграть с красноярцами в хоккей, как только представится возможность. В состав хоккейного клуба «Енисейская Сибирь» входят хоккеисты Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва старше 60 лет.

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