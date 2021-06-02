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Глава «Ростеха» сравнил западные санкции с войной

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сравнил жесткие санкции по отношению к России со стороны Европы и США с войной и государство должно быть к ним готово

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», — сказал Чемезов в интервью РБК.

По словам главы «Ростеха», у России и Европы есть большой взаимный интерес, а санкции лишают страны выгодного экономического сотрудничества. 

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», — заявил Чемезов.

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Экономика #Промзона #Мир
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