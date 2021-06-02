Единственный болельщик пришел на матч России и Белоруссии

Один болельщик посетил матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными России и Белоруссии, за билет от отдал 110 евро.

Правительство Латвии разрешило болельщикам посещать матчи ЧМ по хоккею с 1 июня. Для этого человек должен подтвердить сертификатом, что поставил в стране прививку от коронавируса и прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации. Количество зрителей на аренах ограничено.

На матч Россия — Белоруссия пришел один зритель, хотя было продано два билета.

«Редко бывает у нас такое, раз в 15 лет, а тут такой шанс. Надо сходить», — рассказал болельщик изданию Sport24. Он добавил, что не считает билет за 110 евро дорогим, так как такие турниры в стране случаются не часто.