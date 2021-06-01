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Все части «Властелина колец» покажут на канале СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Властелин колец»

Телеканал СТС покажет все три части «Властелина колец» на этой неделе со вторника по четверг. Фильмы будут выходить в вечернее время.

Во вторник в 20.00 зрители увидят первую часть «Властелин колец. Братство кольца». По сюжету Хоббит Бильбо Бэггинс случайно находит желанное кольцо, которое много лет назад потерял темный повелитель Саурон. Благодаря ему он прожил, не зная о великой силе, до 111 лет. Вскоре волшебник Гендальф передает кольцо Фродо — племяннику Бильбо, которому вместе со своим другом Сэмом предстоит отправиться в путешествие, чтобы стереть с лица земли кольцо, которое приносит одни только несчастья.

В среду в 19.55 выйдет «Властелин колец. Две крепости». Братство кольца распалось, но Фродо и Сэм продолжают путь в Мордор вдвоем. Их преследует Горлум — странное существо, которое страдает раздвоением личности и очень сильно желает заполучить Кольцо. Хоббиты захватывают его в плен и приказывают вести их к подножию Роковой горы. Тем временем темная армия Саурона приближается к стенам Хельмовой Пади, где должна состояться великая битва.

Финальную часть «Властелин колец. Возвращение короля» покажут в четверг в 20.00. Средиземье все больше погружается во мрак: темные силы захватывают новые территории. Саурон осаждает Минас-Тирит, защитники уже истощены, единственная надежда на спасение Средиземья — хоббиты, которые приближаются к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия.

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