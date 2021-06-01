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Теплый июнь пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Июнь в Новосибирской области будет немного теплее нормы, но в конце этой недели вероятны дожди и грозы, сообщила Sibnet.ru во вторник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Среднемесячные температуры будут выше нормы на 1-1,5 градуса. Теплый июнь, осадков около нормы, колебания температуры в течение месяца», – рассказала синоптик.

Температура в первую декаду июня ожидается около и выше нормы на 1-2 градуса. Ночами температуры будут колебаться от 4 до 17 градусов выше нуля, в дневные часы – от 13-18 до 28, местами даже до 33 градусов жары.

«В середине декады (конце этой недели) возможны дожди, местами грозы, град, порывистый ветер», – предупредила собеседница.

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