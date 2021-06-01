Девочка в Забайкалье спасла от собак заплутавшего лебедя

Школьница в Забайкалье увидела на улице в селе Зун-Торей Забайкальского края лебедя, который потерялся и не мог взлететь. Девочка, опасаясь, что на птицу нападут собаки, забрала ее с собой и попросила ветеринаров о помощи, сообщила пресс-служба регионального правительтсва.

В мае в Борзинскую ветеринарную станцию обратилась жительница станции Зун-Торей. Она сообщила, что ее дочка нашла на улице лебедя, который не может лететь. Женщина попросила ветеринаров помочь птице.

«В этот же день ветврачи выехали в село. Забрали лебедя и доставили его в ветеринарную клинику города Борзи для осмотра. Видимых повреждений не выявлено. По заключению врача птица клинически здорова. Информацию сразу передали сотрудникам заповедника», — пояснила начальник станции.

Ветврачи совместно с сотрудниками заповедника приняли решение выпустить лебедя в естественную среду обитания. В пятницу, 25 мая, птицу отвезли к озеру Зун-Торей и отпустили.