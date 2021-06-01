НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Девочка в Забайкалье спасла от собак заплутавшего лебедя

Источник:
Sibnet.ru
256 0
Фото: © ID 258817 / Pixabay License

Школьница в Забайкалье увидела на улице в селе Зун-Торей Забайкальского края лебедя, который потерялся и не мог взлететь. Девочка, опасаясь, что на птицу нападут собаки, забрала ее с собой и попросила ветеринаров о помощи, сообщила пресс-служба регионального правительтсва.

В мае в Борзинскую ветеринарную станцию обратилась жительница станции Зун-Торей. Она сообщила, что ее дочка нашла на улице лебедя, который не может лететь. Женщина попросила ветеринаров помочь птице.

«В этот же день ветврачи выехали в село. Забрали лебедя и доставили его в ветеринарную клинику города Борзи для осмотра. Видимых повреждений не выявлено. По заключению врача птица клинически здорова. Информацию сразу передали сотрудникам заповедника», — пояснила начальник станции.

Ветврачи совместно с сотрудниками заповедника приняли решение выпустить лебедя в естественную среду обитания. В пятницу, 25 мая, птицу отвезли к озеру Зун-Торей и отпустили.

Еще по теме
Медвежат-сирот приютили в Алтайском заповеднике
Медведь в Приангарье попал в безвыходную ситуацию в собачьем питомнике
Ученые нашли вызывающих максимальное умиление птиц
Медведя на водопое засняли на Телецком озере
смотреть все
Забайкалье #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Власти ответили на претензии об испорченных телах в морге Бердска
Теплый июнь пообещали новосибирцам
Глава Хакасии опубликовал свою детскую фотографию
Девочка в Забайкалье спасла от собак заплутавшего лебедя
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Роскачество назвало идеальный телевизор для геймера
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
1 июня 12:15
(МСК)
Швейцария
Великобритания
1 июня 12:15
(МСК)
Канада
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
31 мая 20:15
(МСК)
Россия 3
Швеция 2
31 мая 20:15
(МСК)
Норвегия 3
Казахстан 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • polim10 — 90 баллов
  • Tavgaj — 86 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 85 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

urbasik

Если флаг государства не представлен то не стоит и тратиться.Если это шоу; то пусть платят шоумены не...

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Dima73

Представьте этих троих утырков рядом с собой,если им пох на законные требования представителей власти...
Sibnet.Ru