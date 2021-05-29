Представлен трейлер игры Horizon Forbidden West

Компания Sony показала первый трейлер с геймплеем игры Horizon Forbidden West, которая станет продолжением одной из самых популярных консольных франшиз.

Фанатам продемонстрировали 14 минут игрового процесса, за которые главная героиня Элой сражается с противниками в руинах Сан-Франциско. Девушка плавает под водой и передвигается с помощью крюка-кошки и специального силового парашюта.

Среди арсенала оружия — уже привычный лук, а также копье, дымовые шашки, гранаты и даже лучевые пулеметы. При этом разработчики подчеркнули, что это далеко не все оружие, которое появится в Horizon Forbidden West.

Студия Guerrilla Games также уточнила возможные сроки релиза игры — по словам ее представителей, разработка идет по плану, игроки скоро узнают точную дату релиза проекта, которая станет эксклюзивом для консолей PlayStation.

Horizon Forbidden West — сюжетное продолжение игры Horizon Zero Dawn, которая вышла на ПК 7 августа 2020 года, а до этого она была консольным эксклюзивом для PlayStation 4. Действие франшизы происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами.