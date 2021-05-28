Омич нанес сопернику 38 ножевых ранений и снял умирающего на видео

Омич проведет 14 лет в колонии за убийство с особой жестокостью: узнав, что жена встречается с другим, он избил соперника, ударил ножами 38 раз, снял на видео и отправил супруге, сообщила прокуратура Омской области.

Летом прошлого года 36-летний житель Омска узнал об отношениях своей жены с другим. Вооружившись двумя ножами и топором, омич приехал к дому соперника и стал ждать его.

Когда ничего не подозревающий мужчина вышел из подъезда, к нему подошел обвиняемый, высказал претензии и начал колоть его ножами. Нападавший повалил жертву на землю и избил ногами.

«Далее он продолжил нанесение ударов ножами в область тела и конечностей потерпевшему, лежавшему на спине, причиняя особую боль и страдания. Всего потерпевшему были нанесены не менее 38 ударов ножами, что явилось непосредственной причинной смерти, наступившей на месте происшествия. После совершенного преступления омич снял видео умирающего и отправил его своей супруге», – говорится в сообщении.

За убийство с особой жестокостью суд назначил обвиняемому 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального вреда ребенку и бабушке погибшего.