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«Сбер» показал футуристичный электромобиль-беспилотник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сбер

Компания SberAutoTech, входящая в экосистему «Сбера», представила прототип беспилотного городского транспорта с названием ФЛИП. Новинка приводится в движение электромотором и имеет наивысший, пятый уровень автономности.

В основе конструкции ФЛИП — электрическая платформа собственной разработки, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Все батареи можно заменить за несколько минут. В качестве источников энергии может использоваться не только электричество, но и альтернативные источники — в том числе газ и водород.

Внешние габариты ФЛИПа такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 метра на 1,95 метра), однако пространства внутри на 40% больше, поскольку в салоне нет элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания — традиционных средств управления и места для водителя. В салоне расположены только сидения для пассажиров, в нем может разместиться шесть человек.

ФЛИП может использоваться для различных целей — грузоперевозки, пассажироперевозки, в качестве такси, на платформе можно разметить любую версию надстройки, грузовую или комбинированную. Персонализация и безопасность обеспечивается технологиями биометрии, а также с помощью виртуального ассистента «Салют».

Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта — только на закрытых территориях.

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Авто #Автопром #Техника
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