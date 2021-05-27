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Безумный чемпионат: фавориты на грани катастрофы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Латвии удивляет сенсационными результатами — многолетние фавориты канадцы одержали первую победу только в четвертом туре, шведы уступили белорусам, сборная Казахстана обыграла финнов. Какие сборные на грани провала и чем можно объяснить аномальные результаты на ЧМ-2021?

Букмекеры и эксперты перед стартом мирового чемпионата назвали в качестве главных претендентов на медали сборные Канады, Швеции и Чехии. Но все прогнозисты оказались посрамлены — в шести первых встречах эти команды набрали ноль очков, а их шансы на выход в плей-офф теперь под вопросом.

Канада установила антирекорд

Сборная Канады после трех туров делила последнее место с Италией в группе В — впервые в истории «кленовые листья» потерпели на старте чемпионата мира три поражения подряд. Болельщики канадцев уже назвали выступление своей команды худшим в современной эпохе.

Подопечные Жерара Галлана на старте чемпионата умудрилась проиграть Латвии со счетом 0:2, хотя ранее Канада всегда уверенно обыгрывала латышей. Во втором туре канадцы встречались со сборной США и уступили без шансов —1:5. Далее верх над родоначальниками хоккея взяла команда Германии — 1:3.

В четвертом туре канадцы прервали кошмарную серию и победили норвежцев со счетом 4:2. Но игра «кленовых листьев» удручает — команда забросила всего четыре шайбы с начала турнира, пропустив 12. Пока сборная Канады занимает шестое место в своей группе, даже выигрыш во всех оставшихся матчах не гарантирует ей попадание в плей-офф.

Канадская спортивная пресса уже назвала результаты своей команды на ЧМ-2021 «кошмарными», а надежды на четвертьфинал — «призрачными». Аналитик The Hockey News Стивен Эллис отметил, что впервые на мировом первенстве заведомо слабые сборные оказывают ожесточенное сопротивление фаворитам.

Швеция загнала себя в угол

Провальным старт ЧМ-2021 оказался и для сборной Швеции — в первом матче «Тре Крунур» неожиданно проиграли команде Дании со счетом 3:4, а во втором поединке верх над скандинавами взяли белорусы — 0:1.

В третьем туре шведы реабилитировались и разгромили сборную Швейцарии со счетом 7:0, но пока подопечные Юхана Гарпенлова занимают предпоследнее место в турнирной таблице и рискуют покинуть ЧМ-2021 сразу после завершения группового этапа, ведь набирать очки на финише им станет труднее.

Швеции теперь предстоит сыграть с Россией, Словакией, Чехией — эти соперники явно сильнее датчан и белорусов. Отступать скандинавам некуда, если они потерпят еще одно поражение, то шансы пролететь мимо плей-офф станут весьма реальными.

К тому же, на проблемы с игрой накладываются травмы — самый результативный нападающий сборной Швеции Карл Клинберг больше не сможет сыграть на ЧМ-2021 и пропустит оставшиеся игры турнира из-за повреждения ноги.

Чехия потеряла право на ошибку

Сборная Чехии перед стартом чемпионата мира показывала яркую игру, поэтому эксперты заговорили о том, что команда сможет претендовать на золотую медаль турнира. Но все пошло наперекосяк уже в первом матче — чехи уступили россиянам со счетом 3:4, не показав доминирующий хоккей.

Во втором матче последовал разгром от сборной Швейцарии — 2:5. В третьем туре команда Чехии с огромным трудом обыграла белорусов в овертайме 3:2, но осталась на последней строчке в группе A, имея в активе всего два очка.

В оставшихся встречах чехам предстоит сыграть с исторически неудобными словаками, а также шведами, которым также нельзя терять очки. Скорее всего, проигравший в матче Чехия — Швеция окажется главным неудачником ЧМ-2021 в группе A.

Чешская пресса успела окрестить результат своей команды «аномальным». В самом популярном национальном сообществе болельщиков и экспертов Milujeme Hokei игру своей сборной довольно жестко критикуют. «Даже дети выступили бы лучше этих игроков, которые зарабатывают хоккеем на жизнь», — написал один из комментаторов.

Что еще удивило?

Канада, Швеция и Чехия не единственные сборные, кто удивляет своими результатами на ЧМ-2021. Например, команда Финляндии, в первом туре обыгравшая команду США, во втором матче по буллитам совершенно необъяснимо уступила команде Казахстана.

Результаты заведомых аутсайдеров также нельзя назвать привычными — так, сборная Великобритании в четвертом туре победила Белоруссию со счетом 4:3. Эта победа для британцев стала первой с 1962 года в финальной стадии мирового первенства.

Турбулентностью отличается игра россиян — после победы над чехами и британцами «Красная машина» неожиданно забуксовала в матче с командой Словакии и потерпела поражение со счетом 1:3. В четвертом туре ожесточенное сопротивление подопечным Брагина оказали датчане, которые временами играли наравне с более именитым соперником.

Почему фавориты проигрывают?

Непредсказуемость прогнозов игр группового этапа на ЧМ-2021 в первую очередь связана с комплектованием команд-фаворитов. Из-за отсутствия зрителей, строгих условий «пузыря» и необходимости проходить карантин большинство хоккеистов из НХЛ отказались от приезда на турнир.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров объясняет причины аномальных результатов на ЧМ-2021 особым форматом турнира. «Играют без зрителей, хоккеисты, по сути, заперты в отеле. Многие игроки, особенно из Северной Америки и частично из Европы, отказались от участия в этом турнире. И вот это подровняло силы», — сказал эксперт в эфире «Матч ТВ».

Например, в канадской сборной непривычно много игроков из АХЛ, также под знамена призваны хоккеисты их КХЛ. Посредственный по меркам «кленовых листьев» игрок подмосковного «Витязя» Джастин Данфорт на ЧМ-2021 — центрфорвард второго звена, что еще недавно было невозможно представить.

В такой ситуации андердоги «почуяли кровь» и бьются с фаворитами из последних сил. Для них это редкий шанс пробиться в плей-офф мирового первенства впервые в истории, поэтому игроки «маленьких» сборных предельно мотивированы. Эксперты уверены, что ЧМ-2021 еще удивит зрителей сенсационными результатами.

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