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Аналитический комплекс для атомной промышленности создали в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев,Sibnet.ru

Ученые НГТУ создали уникальный спектральный комплекс для аналитического контроля материалов атомной промышленности, его установили на НЗХК, сообщила пресс-служба вуза.

Комплекс способен одновременно определять большое количество элементов, имеет широкий диапазон определяемых концентраций, высокую чувствительность и точность. У него нет аналогов ни в России, ни за рубежом.

Комплекс установили в лаборатории Новосибирского завода химконцентратов. Это позволило расширить номенклатуру и качество выпускаемой предприятием продукции, повысить ее конкурентоспособность на зарубежном рынке топлива для атомных электростанций, а также литиевой продукции.

Кроме того, использование комплекса позволило обеспечить выпуск тепловыделяющих сборок для реакторов нового поколения в Швеции и Финляндии.

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