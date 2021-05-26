Вышла игра Biomutant про заменивших человечество животных

Релиз игры Biomutant состоялся 25 мая на ПК, PS4 и Xbox One, а также на консолях нового поколения в режиме обратной совместимости. Разработчики из студии Experiment 101 работали над проектом около шести лет.

По сюжету человечество вымирает из-за глобальной экологической катастрофы, ему на смену приходят поумневшие животные. Они способны разговаривать между собой и собрать различные механизмы, включая огнестрельное и холодное оружие.

Biomutant по своему жанру — action-RPG с открытым миром, основную сюжетную линию игроки смогут пройти примерно за 12-15 часов. Однако для прохождения побочных заданий потребуется минимум 40-60 часов.

Главный герой — антропоморфный зверек, напоминающий енота, который применяет в битвах оружие ближнего боя и огнестрельные пушки, а также использует продвинутые способности для рукопашной схватки.

Протагонисту предстоит спасти Древо мира, которое страдает от нападения неких существ. Чтобы выполнить эту задачу, игроку нужно посетить множество племен других животных и убедить их принять нужную точку зрения.