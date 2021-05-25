Китай захватил мировой рынок чеснока и стал на нем фактическим монополистом, рассказал член совета по аграрному комплексу при Совете Федерации Сергей Лисовский.
«За десять лет убили все производство во всем мире и потом стали монополистами, стали диктовать цены на чеснок. Все было очень продумано», — отметил Лисовский в интервью радио «Говорит Москва».
По его словам, первые инвестиции в выращивание чеснока в Китае были произведены 20 лет назад. При этом местные компании нередко прибегали к политике демпинга, искусственно занижая цены за счет государственных субсидий по сравнению с мировыми.
Сейчас выращивание чеснока в России обходится дороже, уточнил Лисовский. Кроме этого, играют роль климатические условия, которые в Китае более благоприятны. Поэтому на российском рынке чеснока практически нет отечественной продукции.
«Они могут каждую страну подставлять под выгодную им цену. Например, они могут нам продавать чеснок в течение многих лет дешевле, чем они продают в ту же Америку», — подытожил эксперт.
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