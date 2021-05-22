Кремль признал полезной компьютерную игру Dota 2

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко признал полезными компьютерные игры, упомянув при этом многопользовательскую стратегию Dota 2.

Кириенко в рамках всероссийского детского Большого школьного пикника, посвященного деятельности и проектам Российского движения школьников, рассказал, что компьютерные игры могут помочь приобрести важные для жизни навыки.

«Даже те же компьютерные игры. Понятно, что всегда должен быть баланс. Увлечение компьютером содержит в себе и риски. Но, с другой стороны, нам, людям старшего поколения, надо адекватнее к этому относиться», — отметил он.

По словам представителя Кремля, Dota 2 «по сложности интеллектуальных решений» абсолютно сопоставима с шахматами и даже имеет «большое преимущество». «Шахматы — это индивидуальная игра, а это — командная игра», — сказал Кириенко.

Политик подчеркнул, что такие игры с детства приучают, что в одиночку ты ничего не добьешься и тебе нужно уметь работать с другими людьми. «Вот этот навык, который им в жизни пригодится, просто колоссальный», — подытожил он.