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Погорельцам в Иркутской области выплатят компенсацию

Источник:
Sibnet.ru
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Ликвидация пожара в поселке Дальний Иркутской области
Пожар в поселке Дальний Иркутской области
Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Пострадавшим от пожара в поселке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области выплатят компенсацию за частичную и полную утрату имущества. Средства выделят из резервного фонда регионального правительства.

В среду в поселке Дальний, где проживает 68 человек, начался пожар из-за обрыва провода линии электропередач. По уточненным на утро пятницы данным, от огня пострадали 49 участков, 42 дома, из них девять жилых. Погорельцы временно остались у родственников.

Губернатор области Игорь Кобзев в пятницу распорядился создать комиссию по обследованию утраченного имущества, а также выделить средства для компенсации погорельцам.

«Также мне нужна полная информация о мерах по оказанию помощи пострадавшим жителям. Необходимо подготовить списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и в получении единовременных денежных выплат», — сказал Кобзев.

Правительство края рассматривает вопрос о дальнейшем существовании поселка. Нужно ли его восстанавливать, или расселить. По словам губернатора, решение об этом должны принять сами жители на общем сходе.

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