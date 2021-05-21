Погорельцам в Иркутской области выплатят компенсацию

Пострадавшим от пожара в поселке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области выплатят компенсацию за частичную и полную утрату имущества. Средства выделят из резервного фонда регионального правительства.

В среду в поселке Дальний, где проживает 68 человек, начался пожар из-за обрыва провода линии электропередач. По уточненным на утро пятницы данным, от огня пострадали 49 участков, 42 дома, из них девять жилых. Погорельцы временно остались у родственников.

Губернатор области Игорь Кобзев в пятницу распорядился создать комиссию по обследованию утраченного имущества, а также выделить средства для компенсации погорельцам.

«Также мне нужна полная информация о мерах по оказанию помощи пострадавшим жителям. Необходимо подготовить списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и в получении единовременных денежных выплат», — сказал Кобзев.

Правительство края рассматривает вопрос о дальнейшем существовании поселка. Нужно ли его восстанавливать, или расселить. По словам губернатора, решение об этом должны принять сами жители на общем сходе.