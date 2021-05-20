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Зараженных энцефалитом клещей в Новосибирской области стало больше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Клещи уже укусили в этом году более 800 человек, при этом 1,4% клещей оказались заражены энцефалитом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Наибольшее число обращений по укусам клеша зарегистрировано в Искитимском районе — 148, в Ленинском районе Новосибирска – 121, в Бердске – 90.

Среди клещей, сданных на анализ, 1,4 % оказались заражены энцефалитом, в то время как в 2020 году их было 0,26%. 22% клещей (в 2020 году – 62,8%) оказались заражены боррелиозом (болезнь Лайма).


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