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Велосипед Doppelganger 825: выиграй в конкурсе прогнозов

Источник:
Sibnet.ru
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Японский велосипед Doppelganger 825 Alacre стал главным призом в конкурсе прогнозов хоккейных прогнозов. Этот байк носит черты агрессивного скоростного шоссейника, но подходит и для неспешных велопрогулок по городу. Он придется по вкусу, как опытным, так и начинающим велосипедистам.

Doppelganger 825 Alacre получит победитель конкурса прогнозов, открытого на Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею 2021. 

Велосипеды Doppelganger получили мировую известность благодаря традиционно высокому для Японии качеству, современному дизайну и невысокой для байков такого уровня стоимости.

Doppelganger 825 Alacre сочетает черты скоростного шоссейника и прогулочного велосипеда. Фишка байка — разборная рама, что делает его особенно удобным для хранения в городских квартирах и перевозки в машинах и в общественном транспорте.

Узел разборки Узел разборки Doppelganger 825 Alacre
Узел разборки Doppelganger 825 Alacre

В конструкции байка особое внимание уделено безопасности велосипедиста. Эффективные тормоза гарантируют быструю остановку и при этом минимизируют риск вылета с седла велосипеда через руль. Продуманная геометрия рамы обеспечивает хорошую управляемость на любых покрытиях.

Агрессивная родословная 

В то же время система переключения передач с 21 скоростью от знаменитой японской фирмы Shimano позволяет велосипеду продемонстрировать внушительные скоростные качества. 

Задний переключатель Doppelganger 825 Alacre
Задний переключатель Doppelganger 825 Alacre

О спортивных корнях байка напоминает и шоссейный руль.

Doppelganger создает стильные, комфортные и надежные велосипеды. Модель 825 Alacre в линейке фирмы выделяется агрессивным спортивным дизайном, который обязательно привлечет к себе внимание на улице или в парке. При этом он гарантирует комфорт и безопасность для своего владельца.

Спортивный руль Doppelganger 825 Alacre
Спортивный руль Doppelganger 825 Alacre

Основные характеристики Doppelganger 825 Alacre:

  • вес велосипеда — 13.2 килограмма;
  • материал рамы — сталь;
  • диаметр колес — 28 дюймов;
  • тип тормозов — клещевой;
  • модель заднего переключателя — Shimano Tourney;
  • количество скоростей — 21;
  • дополнительная комплектация — подножка, держатель для бутылки.

Велосипед Doppelganger 825 Alacre будет вручен главному победителю конкурса хоккейных прогнозов. В интерактивном конкурсе болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей чемпионата мира по хоккею. За точно угаданный счет, угаданного победителя и разницу шайб начисляются баллы. Всего призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.

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