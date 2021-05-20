Велосипед Doppelganger 825: выиграй в конкурсе прогнозов

Японский велосипед Doppelganger 825 Alacre стал главным призом в конкурсе прогнозов хоккейных прогнозов. Этот байк носит черты агрессивного скоростного шоссейника, но подходит и для неспешных велопрогулок по городу. Он придется по вкусу, как опытным, так и начинающим велосипедистам.

Doppelganger 825 Alacre получит победитель конкурса прогнозов, открытого на Sibnet.ru к чемпионату мира по хоккею 2021.

Велосипеды Doppelganger получили мировую известность благодаря традиционно высокому для Японии качеству, современному дизайну и невысокой для байков такого уровня стоимости.

Doppelganger 825 Alacre сочетает черты скоростного шоссейника и прогулочного велосипеда. Фишка байка — разборная рама, что делает его особенно удобным для хранения в городских квартирах и перевозки в машинах и в общественном транспорте.

Узел разборки Doppelganger 825 Alacre

В конструкции байка особое внимание уделено безопасности велосипедиста. Эффективные тормоза гарантируют быструю остановку и при этом минимизируют риск вылета с седла велосипеда через руль. Продуманная геометрия рамы обеспечивает хорошую управляемость на любых покрытиях.

Агрессивная родословная

В то же время система переключения передач с 21 скоростью от знаменитой японской фирмы Shimano позволяет велосипеду продемонстрировать внушительные скоростные качества.

Задний переключатель Doppelganger 825 Alacre

О спортивных корнях байка напоминает и шоссейный руль.

Doppelganger создает стильные, комфортные и надежные велосипеды. Модель 825 Alacre в линейке фирмы выделяется агрессивным спортивным дизайном, который обязательно привлечет к себе внимание на улице или в парке. При этом он гарантирует комфорт и безопасность для своего владельца.

Спортивный руль Doppelganger 825 Alacre

Основные характеристики Doppelganger 825 Alacre:

вес велосипеда — 13.2 килограмма;

материал рамы — сталь;

диаметр колес — 28 дюймов;

тип тормозов — клещевой;

модель заднего переключателя — Shimano Tourney;

количество скоростей — 21;

дополнительная комплектация — подножка, держатель для бутылки.

Велосипед Doppelganger 825 Alacre будет вручен главному победителю конкурса хоккейных прогнозов. В интерактивном конкурсе болельщикам предлагается делать прогнозы на итоги матчей чемпионата мира по хоккею. За точно угаданный счет, угаданного победителя и разницу шайб начисляются баллы. Всего призы получат десять наиболее удачливых участников, набравших наибольшее количество баллов. Еще ряд подарков будет разыгран между остальными участниками.