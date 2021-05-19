Преобразователь энергии для космических аппаратов создали в Сибири

Ученые НГТУ совместно с компанией «Информационные спутниковые системы» создали преобразователь электроэнергии для систем электропитания космических аппаратов, сообщила пресс-служба вуза.

Преобразователь позволяет уменьшить массу системы электропитания, повысив экономическую эффективность аппаратов. По данным вуза, он выигрывает у существующей системы за счет того, что сочетает в себе два входа для источников электрической энергии: солнечной батареи и аккумулятора, и один выход. Сейчас в летательных аппаратах используются два или три отдельных преобразователя.

«Главное преимущество устройства – высокая удельная мощность, что является критически важным для авиационной и космической техники. Уменьшение массы преобразователя с одновременным повышением его мощности позволяет увеличить полезную нагрузку летательных аппаратов, что, естественно, дает экономическую выгоду эксплуатации и вывода на орбиту», – прокомментировал старший преподаватель кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ Дмитрий Штейн.

Система электропитания занимает много места в космическом аппарате, поэтому важно оптимизировать ее вес. Преобразователь ученых НГТУ НЭТИ позволяет на 20-25% облегчить систему электропитания спутника.

«Нужно понимать, что аккумуляторную батарею надо заряжать. Для этого часто ставится еще один преобразователь – зарядное устройство. Наш преобразователь способен заменить все три этих устройства», – добавил Штейн.

Сейчас проходят испытания наземного макета, идут работы по повышению надежности устройства. В ближайшее время ученые планируют получить работающий прототип преобразователя.