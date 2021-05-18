Эксперты оценили качество российских элит

Россия заняла 65-е место в рейтинге качества элит, опубликованном швейцарским университетом Санкт-Галлена и московской школой управления «Сколково». Всего в рейтинге 151 государство.

Под элитами эксперты понимают группы влиятельных людей, использующих в работе своих компаний успешные модели, генерирующих капиталы и способных аккумулировать власть. Страны оценивались на базе 121 индикатора.

Россия заняла первые места по числу налоговых поступлений, по разнице между налогом на прирост капитала и подоходным налогом, а также по количеству self-made миллиардеров, пятое место — по размеру госдолга, десятое — по числу женщин, самостоятельно добившихся успеха.

При этом у России низкие показатели по другим параметрам. В частности, страна находится на 121-ом месте по числу погибших в ходе боевых действий на 100 тысяч человек, на 145-ом месте по уровню самоубийству, 147-ом месте по индексу прав человека.

Специалисты отмечают, что по безработице и росту производительности труда Россия находится ниже медианы, сочетая достаточно устойчивое развитие с недостаточным ростом производительности труда и недостатком инвестиций.