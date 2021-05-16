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Финансист дал совет, как заработать на падении рубля

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Самый простой и популярный способ заработать на нестабильности отечественной валюты — это покупка иностранной, считает эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

При ослаблении рубля, наиболее интересны и выгодны операции с долларом или евро, приводит «Прайм» мнение эксперта.

«Ни для кого не секрет, что рубль имеет высокую сырьевую составляющую, так как от половины до трети отечественного экспорта приходится именно на нефть и газ, цены на которые, в зависимости от настроений на мировых биржах, подвержены сильным колебаниям», — сказал Дроздов.

По его словам, в свою очередь, на курс российской валюты значительное влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы, создающие дополнительное давление на рубль.

Эксперт отметил, что необязательно покупать валюту в банке, это можно сделать и на валютной секции Мосбиржи с минимальной комиссией. Можно при этом использовать более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы.

«Но стоить понимать, что чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски потери денег. Поэтому, прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли», — заключил Дроздов.

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