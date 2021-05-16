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Иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль

Источник:
ТАСС
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Фото: Michael Jacobson / CC BY-SA 3.0

Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности, сообщает государственная израильская радиостанция Kan.

Причина — продолжающиеся ракетные обстрелы из сектора Газа, приводит ТАСС сообщение радиостанции. По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая.

Удары последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей.

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