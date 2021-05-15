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ЧМ по хоккею 2021: когда и с кем сыграет Россия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Сборная России начинает путь за медалями чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге с матча с Чехией 21 мая. Какие еще соперники ждут «Красную машину»?

Формат ЧМ остается прежним: две группы по восемь команд — в рамках группы каждый играет с каждым по одному матчу, а четыре лучших сборных из каждой группы проходят в плей-офф.

Россия попала в группу «А», в которую также входят сборные Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021

21 мая, пятница

Россия – Чехия — 16:05 мск

22 мая, суббота

Великобритания – Россия — 16:05 мск

24 мая, понедельник

Словакия – Россия — 16:15 мск

26 мая, среда

Россия – Дания — 16:15 мск

29 мая, суббота

Швейцария – Россия — 16:05 мск

31 мая, понедельник

Россия – Швеция — 20:15 мск

1 июня, вторник

Россия – Белоруссия — 20:15 мск

Права на телевизионные трансляции всех матчей группового этапа, а также игр с участием сборной России в плей-офф ЧМ-2021 принадлежат Первому каналу. Игры России с Чехией, Великобританией, Швейцарией и Швецией покажут в эфире и на сайте 1tv.ru, остальные матчи — только на сайте.

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DubleJin

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ivanbak

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