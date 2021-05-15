ЧМ по хоккею 2021: когда и с кем сыграет Россия

Сборная России начинает путь за медалями чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге с матча с Чехией 21 мая. Какие еще соперники ждут «Красную машину»?
Формат ЧМ остается прежним: две группы по восемь команд — в рамках группы каждый играет с каждым по одному матчу, а четыре лучших сборных из каждой группы проходят в плей-офф.
Россия попала в группу «А», в которую также входят сборные Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии, Дании, Великобритании и Белоруссии.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021
21 мая, пятница
Россия – Чехия — 16:05 мск
22 мая, суббота
Великобритания – Россия — 16:05 мск
24 мая, понедельник
Словакия – Россия — 16:15 мск
26 мая, среда
Россия – Дания — 16:15 мск
29 мая, суббота
Швейцария – Россия — 16:05 мск
31 мая, понедельник
Россия – Швеция — 20:15 мск
1 июня, вторник
Россия – Белоруссия — 20:15 мск
Права на телевизионные трансляции всех матчей группового этапа, а также игр с участием сборной России в плей-офф ЧМ-2021 принадлежат Первому каналу. Игры России с Чехией, Великобританией, Швейцарией и Швецией покажут в эфире и на сайте 1tv.ru, остальные матчи — только на сайте.
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