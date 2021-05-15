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Фильм о коррупции новосибирских дорожников вышел на «России 24»

Источник:
Sibnet.ru
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Новое расследование Эдуарда Петрова «Закатать наличные в асфальт» про коррупцию в дорожной отрасли Новосибирской области вышло 15 мая на телеканале «Россия 24», журналист рассказал о том, как чиновники «на пальцах» требовали взятки от подрядчиков.

По данным следствия, что замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий предложил начальнику «Территориального управления автомобильных дорог» (ТУАД) региона Михаилу Чуманову на регулярной основе передавать ему взятки за получение госконтрактов и надбавки к зарплате. Начальник «ТУАД» оказал услугу Ставицкому в размере более 1,5 миллиона рублей.

В фильме Эдуарда Петрова рассказали о том, что один из подрядчиков рассказал следователям, что якобы Чуманов за получение контрактов требует взятки. В кабинете Чуманова установили камеру наблюдения. 

Кадры с нее показали в передаче. На них Чуманов показывает посетителям пальцами какие-то знаки. Журналист выяснил, что один палец означает один миллион рублей, два пальца — 2 миллиона и так далее.

Также в фильме показали кадры из СИЗО с участием Чуманова. Он не признал свою вину. Также, как и Ставицкий. Его обвинили в покровительстве Чуманову. 

При этом выгоду он получил по очень сложной схеме — замминистра продал свою иномарку за 1,5 миллиона рублей «ТУАДу», а затем «ТУАД» предоставлял эту машину бесплатно для пользования Ставицкому.

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