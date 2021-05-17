Фавориты и темные лошадки ЧМ-2021: кто бросит вызов России

Финал Россия — Канада и сборная Чехии как темная лошадка турнира — такие прогнозы на чемпионат мира по хоккею дают букмекеры и эксперты. По их мнению, сборная России в 2021 году отнюдь не главный фаворит. На кого еще делают ставки и кто станет главным конкурентом россиян в борьбе за чемпионство?

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня. Матчи состоятся в Латвии на стадионе «Арена Рига» (группа В) и в Олимпийском спортивном центре (группа А). Россия выступает в группе А под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР) из-за санкций WADA.

Главные фавориты чемпионата

Исторически главным соперником России эксперты и болельщики считают Канаду. Но у канадцев не все так гладко со статистикой — последний раз команда выигрывала чемпионат мира в далеком 2016 году в России. С тех пор лучший результат — серебро в 2017 и 2019 годах. В этом году в составе канадцев нет звезд, поэтому ожидать их победы оснований, казалось бы, нет.

Но у букмекеров свое мнение. Крупнейшие букмекерские компании уже дали свои прогнозы на чемпионат мира по хоккею — 2021. Эксперты уверены, что Канада покажет класс даже в далеком от оптимального составе, а России отдают второе место. Ставки на победителя ЧМ-2021 перед стартом турнира выглядят так:

Канада Россия Швеция Финляндия США

Примерно равным соперником для России считается сборная Швеции. На счету шведов две победы подряд на чемпионатах мира в 2017 и 2018 годах, также за ними победа в 2013-м. За последнее десятилетие они завершали чемпионат один раз с серебряными медалями и дважды с бронзой.

Поскольку Швеция с Россией играют в одной группе, то команды смогут прояснить расстановку сил еще в первом раунде ЧМ. По статистикам встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира, лучше смотрятся россияне: из 23 матчей наши хоккеисты завоевали победу в основное время в 12. Последняя встреча в 2019 году в группе завершилась со счетом 7:4 в пользу «Красной машины», но это все равно не отменяет лидерский статус соперника.

Когда и с кем сыграет Россия

Другой фаворит ЧМ из Европы — сборная Финляндии. Финны на данный момент действующие чемпионы мира по хоккею (победа на ЧМ-2019 в Словакии). Сборная Финляндии традиционно сильна даже без своих представителей НХЛ. Но если к турниру подъедет приличный десант из Северной Америки, то команда станет просто устрашающей для соперников.



Чехия, по мнению букмекеров, замыкает шестерку фаворитов ЧМ-2021. Похвастаться успехами на мировых первенствах им сложно. Последний раз чехи получали награды на ЧМ в 2012 и 2011 годах, когда им досталась бронза. Но эксперты считают, что именно чехи станут темной лошадкой турнира.

«Если судить по качеству состава, то сборная Чехии впервые за многие годы может рассматриваться как один из главных фаворитов чемпионата мира. О чем тут говорить, если лучший бомбардир в истории "Амура" Томаш Зогорна играет лишь в третьем-четвертом звене, а его брат и партнер по первой тройке Хабаровска Гинек Зогорна в заявку пока не пробился», — приводит слова российского тренера Сергея Светлова Russia-Hockey.

Теневые лидеры ЧМ-2021



Неожиданно могут проявить себя швейцарцы. В заявку национальной команды вошли четыре хоккеиста, представляющие клубы НХЛ: нападающие Нико Хишир («Нью-Джерси»), Филипп Курашев («Чикаго»), Тимо Майер («Сан-Хосе») и защитник Йонас Зигенталер («Нью-Джерси»). Состав сильный и сбалансированный, к тому же сборная всегда славилась командной игрой.



США до старта турнира на всех линиях букмекеров занимает пятую строчку. Привезти сильный состав в Прагу у американцев в этом году не получится, но в пользу «звездно-полосатых» говорит высокая мотивация талантливой молодежи, которая явно собирается продемонстрировать все возможности.



«Американцам стабильно наплевать на чемпионат мира. Выигрывали они его еще в далеком 1960 году и в этот раз, вероятно, привезут молодежь», — считает эксперт сайта Legalbet Дмитрий Артемов, который прогнозирует США вылет на ранней стадии плей-офф.

Положение России на ЧМ-2021

Хоккейные специалисты не считают Россию главным фаворитом, но в целом россияне готовы бороться за медали, следует из осторожных прогнозов букмекеров и экспертов.



Уже понятно, что Овечкина, Малкина и некоторых других звезд НХЛ в нашей сборной не ожидается – они будут сражаться за Кубок Стэнли и вряд ли доберутся до Праги даже в случае раннего вылета своих команд из плей-офф из-за ковидных ограничений.



Сборная России делает ставку на командную игру, костяк составят хоккеисты КХЛ. При этом из НХЛ усиление все-же приедет. В основном на вызовы откликнулись защитники, поэтому у россиян будет довольно солидная оборона.

Первая игра российских хоккеистов ждет уже 21 мая. Россияне сыграют с чехами. Затем «красная машина» встретится с Великобританией. В группе А с Россией также сразятся сборные Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Белоруссии.