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Tesla приостановила продажу электромобилей за биткойны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tesla Motors Inc. / Copyrighted free use

Производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием криптовалюты биткойн как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения, заявил основатель и глава компании Илон Маск.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна», — написал Маск в Twitter.

Он добавил, что также компания не будет продавать свои биткойны, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии. Миллиардер отметил, что у криптовалют многообещающее будущее, однако нельзя допустить, чтобы их развитие происходило за счет «огромной цены для окружающей среды».

Tesla объявила, что начинает принимать биткойны в оплату за свои продукты в марте. Также компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткойн. Позже Маск назвал это безрассудством.

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