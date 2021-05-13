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Новосибирские школьники перешли на «Сферум»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тысяча школ в Новосибирской области подключились к образовательной платформе «Сферум», созданной совместно Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком». Возможностями платформы пользуется более 100 тысяч учеников и учителей.

«Сферум» работает на платформе соцсети «ВКонтакте», а Ростелеком обеспечивает интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение для iOS и Android и на сайте sferum.ru. Новосибирская область входит в число 15-и пилотных регионов, где платформа прошла испытание.

Пилотными регионами стали также Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Основные возможности «Сферума»:

  • Простая и быстрая авторизация через VC Connect.
  • Можно собирать групповые видеоконференции до 100 участников и дистанционно подключить к уроку весь класс.
  • Есть чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео и иллюстрациями.
  • Можно создавать сообщества школ — закрытые группы, куда приглашают учителей, родителей и учеников.

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