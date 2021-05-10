Песков указал на проявления неонацизма в Европе

Неонацисты «все больше поднимают голову» в европейских странах, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, «на Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. Галичина, которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны».
Ранее президент Владимир Путин, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы, заявил, что радикалы и группировки международных террористов предпринимают попытки переписать историю, оправдывая предателей и преступников.
лачиновРоссии не хватает желающих жить в скотских условиях и работать от зари до зари за невеликую плату. Кстати...
ANVikulovплатить надо нормально русским не 25 к как кость собакам а 50-80 и выше и пойдут работать а для москвы...
Удавиковдостойной зп россиянам не видать при такой политике президента
UynachalnicaГде Петров и Боширов в это время были?